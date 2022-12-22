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НовостиОбщество22 декабря 2022 5:41

Самая дорогая квартира в Сочи продается за 851 млн рублей

На рынке недвижимости экспонируется 273 объекта стоимостью дороже 100 млн рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Таких предложений на курорте около 270.

Таких предложений на курорте около 270.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты недвижимости проанализировали рынок квартир стоимостью от 100 миллионов рублей в Сочи. Таких предложений на курорте около 270. С июня 2022 года квартиры в данном сегменте стали выставлять на продажу в два раза больше.

Квартиры до 100 миллионов рублей продаются на 32 улицах и проспектах Сочи. А вот на Курортном проспекте представлены самые дорогие объекты. Здесь продается 61 квартира стоимостью свыше 100 млн рублей.

- Сегодня самый дорогой объект, который располагается в многоэтажном доме, оценивается в 851 млн рублей. Это лот имеет площадь 800 квадратных метров и располагается на Театральной улице Сочи, - рассказали эксперты городской риелторского центра.