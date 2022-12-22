Самая дорогая квартира в Сочи продается за 851 млн рублей

Таких предложений на курорте около 270. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты недвижимости проанализировали рынок квартир стоимостью от 100 миллионов рублей в Сочи. Таких предложений на курорте около 270. С июня 2022 года квартиры в данном сегменте стали выставлять на продажу в два раза больше.

Квартиры до 100 миллионов рублей продаются на 32 улицах и проспектах Сочи. А вот на Курортном проспекте представлены самые дорогие объекты. Здесь продается 61 квартира стоимостью свыше 100 млн рублей.

- Сегодня самый дорогой объект, который располагается в многоэтажном доме, оценивается в 851 млн рублей. Это лот имеет площадь 800 квадратных метров и располагается на Театральной улице Сочи, - рассказали эксперты городской риелторского центра.