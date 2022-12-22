Что произошло за ночь 22 декабря в Краснодарском крае

Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Разлив мазута произошел в акватории Таманского залива. Последствия сейчас устраняют аварийные службы.

Самая дорогая квартира в Сочи продается за 851 млн рублей. На рынке недвижимости экспонируется 273 объекта стоимостью дороже 100 млн рублей.

Бастрыкин взял на контроль дело дольщиков из Краснодара. Людям 2 года не выплачивают компенсацию.

На Кубани стоимость проезда в электричках вырастет с 1 января 2023 года. Приказ выпустил краевой департамент государственного регулирования тарифов.