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НовостиОбщество22 декабря 2022 6:01

Открытие горнолыжных трасс в Сочи перенесли из-за теплой погоды

Праздник состоится 24 декабря, но трассы откроют позже
Ангелина НАЗАРЧУК
На горнолыжных курортах установилась теплая и малоснежная погода.

На горнолыжных курортах установилась теплая и малоснежная погода.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Открытие горнолыжных трасс в Сочи перенесли из-за аномально теплой погоды. Праздник в честь зимнего сезона будет проходить 24 декабря. Однако трассы откроют только 29 декабря. Это связано с тем, что на горнолыжных курортах установилась теплая и малоснежная погода.

- В этом году наблюдается аномально теплый декабрь и, к сожалению, нужный снежный покров не успел сформироваться, а высокие температуры пока не обеспечили эффективную работу снежных пушек, - рассказал генеральный директор горнолыжного курорта Александр Белокобыльский.

К слову, будет открыто 105 километров трасс. Их обслуживают 32 современных подъемника. Ранее сообщалось, что сугробы на горнолыжных курортах Сочи выросли до 127 сантиметров.