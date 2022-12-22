Резкий интерес связан с приближением новогодних праздников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спрос на посуточную аренду загородного жилья в Сочи вырос на 70%. Резкий интерес связан с приближением новогодних праздников. А в Краснодаре спрос увеличился на 8%.

Самой большой популярностью на курорте пользуются частные дома. За год спрос на них вырос на 85,6%. Однако квартиры не так часто просматривают. Прирост составил 3,8%. Несмотря на это, объем предложения на посуточную аренду квартир увеличился 79,3%.

- Средняя стоимость аренды загородной недвижимости — 6 тысяч рублей, что на 14,3% меньше, чем годом ранее, - рассказали эксперты риелторского городского центра.

Снять квартиру на новогодние праздники дешевле. За одну ночь можно заплатить в среднем 2,5 тысячи рублей.