Алексей Копайгородский по итогам года занял третью строчку в «Национальном рейтинге».

Глава Сочи вошел в тройку лучших мэров городов России по итогам 2022 года. Эксперты оценивали работу на 88 глав муниципалитетов. Алексей Копайгородский по итогам года занял третью строчку в «Национальном рейтинге».

- По большинству направлений улучшились экономические показатели города-курорта, муниципалитет успешно адаптируется к вызовам нового времени, - сообщили в пресс-службе администрация Сочи.

В этом году поступления в местный бюджет превысили олимпийский показатели. Инвесторы стали чаще вкладываться в Сочи. На данный момент, на сопровождении находятся 43 проекта стоимостью более 406 миллиардов рублей.

Алексей Копайгородский в этом году поручил модернизировать очистные сооружения. На это было направление не менее 139 миллиардов рублей.

Мэрия отдает приоритет развитию социальной инфраструктуре. В 2022 году были построены четыре объекта образования и три - медицины. В следующем году планируется приступить к изыскательским работам, проектированию и строительству свыше 40 объектов.

Эксперты отметили комплексный подход мэра Сочи в санаторно-курортной отрасли. Все исторические здравницы проходят реконструкцию. Аналитики оценили и концепцию высокого сезона «ВместеVСочи». Как итог –новый рекорд: 7,2 миллиона туристов за 2022 год.

- Результаты «Национального рейтинга» получены на основе анкетирования, а также опросов представителей экспертного сообщества, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.