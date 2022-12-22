В Новороссийске возобновят строительство Дворца спорта «Черноморский»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске достроят Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский». Уже заключен контракт с новым подрядчиком. Сдать объект планируется в декабре 2024 года.

- Дворец олимпийских видов спорта в Новороссийске станет крупнейшим многофункциональным спортивным сооружением в регионе, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В здании разместят универсальный спортзал, ледовую арену, плавательный бассейн. Во Дворце спорта можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием, мини-футболом, гимнастикой, гандболом, баскетболом, теннисом, различными видами борьбы.

Напомним, строительство Дворца «Черноморский» начали в 2009 году. Однако оно было остановлено из-за финансовых трудностей и недобросовестных подрядчиков.