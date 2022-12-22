Троллейбусный парк Краснодара обновят на 40%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодаре заменят 40% троллейбусного парка. Закупить общественный транспорт для краевого центра планируется уже в следующем году.

– В 2023 году обновим троллейбусный парк Краснодара– закупим 60 новых единиц транспорта. Троллейбусы поставят Беларуси в рамках госпрограммы по возврату части ставки рефинансирования. Это позволит нам сэкономить и вернуть в бюджет Кубани 100 млн рублей, – сказал Кондратьев.

Часть новых троллейбусов заменит устаревший транспорт, остальные направят по новым маршрутам. Планируется запустить больше единиц транспорта в новые районы. Также известно, что в Краснодаре продлят маршрут №4 по Красных Партизан и Западному Обходу до «Немецкой деревни», запустят новый – №11 от вокзала «Краснодар 1» до «Губернского».

В 2022 году на эти цели из краевого бюджета выделили 950 млн рублей, еще 71,5 млн - из городской казны. С 2023 до 2025 года по госпрограмме выделят еще 1,2 млрд рублей.