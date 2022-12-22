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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:41

Россияне планируют отдыхать весной в Сочи

Летом фокус смещается в сторону курортных городов
Ангелина НАЗАРЧУК
Большинство туристов отдают предпочтение городам внутри страны.

Большинство туристов отдают предпочтение городам внутри страны.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий узнали, где жители России планируют проводить свой отпуск в 2023 году. Большинство туристов отдают предпочтение городам внутри страны.

- В топе популярных весенних направлений — Москва: туда забронировано уже 18,4 % от всех авиазаказов. На втором месте — Сочи, на третьем — Санкт-Петербург, - сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса для организации путешествий.

К слову, во время летних каникул фокус смещается в сторону курортных городов. Первое место по популярности занимает Сочи. Востребованы путевки и в обе столицы.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, из зарубежных стран весенний рейтинг возглавили Дубай, Бангкок и Стамбул, летний — Бангкок, Анталья, Мале, Даламан, Тель-Авив и сейшельский остров Маэ.