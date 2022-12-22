В Майкопе открылась выставка к 100-летию адыгейского художника Павла Амасьяна

Открытие посвящено 100-летнему юбилею адыгейского художника. Фото: пресс-служба минкультуры Адыгеи

В Майкопе открылась выставка картин Павла Амасьяна. Открытие посвящено 100-летнему юбилею адыгейского художника.

- Живописец-пленэрист, сохранивший до конца своей творческой жизни верность натуре, природе Адыгеи, адыгскому народу и адыгской культуре. Член Союза художников СССР, Заслуженный художник республики Адыгея, Лауреат премии Лиги Мира, - рассказали в пресс-службе минкультуры Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на выставке будут представлены порядка 100 работ автора. Посетители смогут увидеть картины из личной коллекции художника, а также из фондов Картинной галереи.