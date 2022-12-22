Пешеход скончался до приезда скорой помощи Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 21-летний водитель ВАЗ насмерть сбил 83-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло накануне, 21 декабря, в станице Ладожской Усть-Лабинского района. Предварительно, водитель легковушки не успел притормозить и сбил пенсионера. Мужчина в этот момент переходил дорогу в неустановленном месте перед близко проезжавшей машиной.

- В результате ДТП пешеход погиб до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку ДТП в Адыгее с погибшим ребенком. 9-летняя девочка – пассажирка ВАЗ-2115 - скончалась на месте аварии.