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НовостиЗдоровье22 декабря 2022 8:23

На Кубани за сутки выявили 61 новый случай заболевания COVID-19

Самому старшему новому пациенту 85 лет
Светлана ОВДЕЙ
С выздоровлением в регионе за сутки выписали 80 пациентов Фото из архива КП

С выздоровлением в регионе за сутки выписали 80 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 61 новый случай заболевания COVID-19. Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 80 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре коронавирусом заболели 25 человек, в Сочи, Анапе, Новороссийске и Славянском районе - по 5. По три пациента прибавилось в Абинском и Кавказском муниципалитетах, по два – в Гулькевичском и Усть-Лабинском.

- В Геленджике, Выселковском, Динском, Ейском, Калининском и Тихорецком районах по одному инфицированному, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.