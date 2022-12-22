С выздоровлением в регионе за сутки выписали 80 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 61 новый случай заболевания COVID-19. Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 80 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре коронавирусом заболели 25 человек, в Сочи, Анапе, Новороссийске и Славянском районе - по 5. По три пациента прибавилось в Абинском и Кавказском муниципалитетах, по два – в Гулькевичском и Усть-Лабинском.

- В Геленджике, Выселковском, Динском, Ейском, Калининском и Тихорецком районах по одному инфицированному, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются два человека. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.