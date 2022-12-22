Мужчине предложили погасить долги, но он отказался Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Житель Кубани лишился двух иномарок за долги по алиментам, штрафам и налогам. Мужчина не выплатил более 240 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Приставы арестовали машины 51-летнего жителя Калининского района. Мужчина задолжал более 68 тысяч рублей по алиментам. Кроме того, водитель не погасил 178 тысяч рублей задолженности по 15 штрафам за нарушение ПДД и налогам.

Судебные приставы застали мужчину дома в станице Старовеличковской. Здесь же находились два позже изъятых автомобиля Toyota Wish и Ford Transit. Известно, что мужчине предложили погасить долги, но он отказался.

- В итоге приставы наложили арест на легковые автомобили. Сейчас обе машины находятся на ответственном хранении, в дальнейшем планируется изъятие, оценка и реализация арестованного имущества, - сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Стоимость автомобилей поможет погасить долги, в том числе исполнительский сбор.