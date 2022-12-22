Глава Адыгеи поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Мурат Кумпилов пожелал энергетикам крепкого здоровья и благополучия. Фото: https://t.me/muratkumpilov

По всей России 22 декабря отмечают День энергетика. Глава Адыгеи поздравил работников и ветеранов данной сферы с профессиональным праздником.

- От качества предоставляемых энергетиками услуг зависит стабильная работа промышленных и сельскохозяйственных предприятий, социальных объектов, комфортная жизнь людей. Сегодня энергетики Адыгеи при поддержки региональных и федеральных органов власти активно модернизируют существующие мощности, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов пожелал энергетикам крепкого здоровья и благополучия. А также поблагодарил за их труд на благо жителей республики.