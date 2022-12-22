В Краснодаре пустят троллейбусы в микрорайон Губернский и «Немецкую деревню» Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре пустят троллейбусы в микрорайон Губернский и «Немецкую деревню». Они начнут ходить после закупки 60 новых единиц транспорта. Об обновлении троллейбусного парка краевого центра сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Новые троллейбусы поставят из Беларуси в рамках госпрограммы по возврату части ставки рефинансирования. Часть нового транспорта заменит устаревший. Оставшиеся троллейбусы будут курсировать по новым направлениям.

Продление маршрута №4

Известно, что в Краснодаре продлят маршрут №4 по Красных Партизан и Западному Обходу до «Немецкой деревни», запустят новый - №11 от вокзала «Краснодар 1» до «Губернского».

Продление маршрута №11

В 2022 году на закупку выделили 950 миллионов рублей, еще 71,5 миллион направили из городского бюджета. С 2023 до 2025 года по госпрограмме выделят еще 1,2 миллиарда рублей.