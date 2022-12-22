Следователи проводят проверку Фото из архива КП

В Новороссийске при пожаре погибла 62-летняя женщина. Пострадавшего 57-летнего мужа жительницы госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло накануне вечером в доме по улице Павловской. Огонь, охвативший помещение, и дым заметили соседи, которые вызвали пожарных. Прибывшие спасатели после локализации пожара обнаружили тело женщины. Хозяйка дома не смогла выбраться на улице.

Пострадавшего мужа женщины с ожогами доставили в больницу. Предварительно, причиной пожара стала перегретая печь.

- Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначены судебные медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что двое детей-погодок погибли при пожаре в Адыгее. В момент возгорания мальчики находились дома одни. Возбуждено уголовное дело.