Адыгея стала одним регионов-лидеров по реализацию дорожного нацпроекта

В республике ремонт дорог проводится с опережением графика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адыгея стала одним из регионов-лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В республике ремонт дорог проводится с опережением графика.

- Высокие результаты по реализации дорожного нацпроекта показала и Республика Адыгея. В 2020 году в нормативное состояние приведено 47,9 км дорожной одежды, работы велись на 50 объектах. Основные дорожные мероприятия проводились в Майкопской и Яблоновской агломерациях, - говорится в сообщении.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 21 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко вручили награды некоторым главам регионов. Чуть позже награды получат еще несколько регионов, в том числе и Адыгея.