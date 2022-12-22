На Кубани экс-полицейского оштрафовали на 2 млн рублей за взятку

Подсудимый собирался получить 200 тысяч рублей взятки Фото из архива КП

На Кубани озвучили приговор экс-полицейском за взятку. Бывшего сотрудника оштрафовали на 2 миллиона рублей, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Сделка должна была состояться в сентябре 2019 года. Тогда старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Гулькевичскому району Роман Борзенков проводил обыск в доме одного из жителей. Полицейский нашел более 290 граммов марихуаны, за что грозит уголовный срок. Чтобы помочь подозреваемому, Борзенков предложил мужчине передать 200 тысяч рублей.

За эту сумму полицейский пообещал уменьшить массу найденного наркотика и, соответственно, степень ответственности. Подозреваемый согласился и в назначенный день привез деньги.

- Чтобы обезопасить себя при передаче денег, подсудимый решил обыскать взяткодателя, и, обнаружив у него специальные технические средства, сел в автомобиль и скрылся. Передача денег не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли подсудимого. Расследование проводилось СУ СК России по Краснодарскому краю, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Экс-полицейский признал вину, во всем раскаялся и объяснил, что с помощью взятки собирался поправить финансовое положение. Суд решил не назначать мужчине наказание в виде лишения свободы.

- Борзенкову назначен штраф в размере 2 000 000 рублей с лишением права занимать организационно-распорядительные должности в ВС РФ, других войсках и воинских формированиях РФ, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях на срок 5 лет, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.