Мужчине грозит до двух лет тюрьмы Фото из архива КП

Житель Краснодара оформил 200 тысяч рублей кредита на умершую мать. На мужчину завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Представитель банка сообщил в полицию о том, что клиент не погашает взятый кредит. При проверке выяснилось, что женщина, на которую оформлены деньги, умерла. Кредит же ранее взял ее 29-летний сын.

Как выяснилось, мужчина взял мобильный телефон матери и с помощью установленного банковского приложения оформил более 200 тысяч рублей кредита. Потратив деньги, он не планировали их возвращать.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

- На период производства дознания ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - добавили в пресс-службе городского УМВД.