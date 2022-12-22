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НовостиОбщество22 декабря 2022 9:50

Житель Краснодара оформил 200 тысяч рублей кредита на умершую мать

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Светлана ОВДЕЙ
Мужчине грозит до двух лет тюрьмы Фото из архива КП

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы Фото из архива КП

Житель Краснодара оформил 200 тысяч рублей кредита на умершую мать. На мужчину завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Представитель банка сообщил в полицию о том, что клиент не погашает взятый кредит. При проверке выяснилось, что женщина, на которую оформлены деньги, умерла. Кредит же ранее взял ее 29-летний сын.

Как выяснилось, мужчина взял мобильный телефон матери и с помощью установленного банковского приложения оформил более 200 тысяч рублей кредита. Потратив деньги, он не планировали их возвращать.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

- На период производства дознания ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - добавили в пресс-службе городского УМВД.