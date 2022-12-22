В Майкопе взрывотехники уничтожили боеприпас времен войны

Саперы установили, что это 107-миллиметровый артиллерийский снаряд. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по республике

В Адыгее взрывотехники уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по республике.

Боеприпас удалось найти в Майкопе. Его обнаружили при проведении дорожных работ на участке.

Прибывшие сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Фишт» определили найденный предмет. Саперы, обследовав находку и установили, что это 107-миллиметровый артиллерийский снаряд с сильным коррозийным покрытием времен войны

- Соблюдая все меры безопасности, росгвардейцы уничтожили боеприпас на месте накладным зарядом на специально-подготовленной площадке, - уточнили в пресс-службе ведомства.