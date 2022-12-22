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НовостиОбщество22 декабря 2022 10:49

Сочи занял второе место в рейтинге подешевевшей аренды квартир

Краснодар также вошел в список
Ангелина НАЗАРЧУК
Курорт занял второе место.

Курорт занял второе место.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи попал в топ-10 городов с наиболее подешевевшей аренды квартир. Курорт занял второе место. Стоимость аренды жилья упала на 25%. Соответствующие данные приводит популярный ресурс по подбору недвижимости.

- Аренда долгосрочного жилья в некоторых городах страны стала дешевле из-за снижения платежеспособности населения, - сообщили эксперты по недвижимости.

А в Краснодаре стоимость аренды квартир снизилась на 13%. К слову, на первом месте оказалась Москва - 26,6%. А тройку лидеров замкнул Ростов-на-Дону с показателем 21,4 %.