Будет изменено время отправления и время прибытия на некоторые станции поездов Фото: Иван ВИСЛОВ

Расписание пригородных поездов в Сочи изменится с 26 декабря. Переводчик сообщил, что данные меры вынужденные из-за техническим причинам.

- Будет изменено время отправления и время прибытия на некоторые станции поездов, следующих из Имеретинского курорта в Сочи и Туапсе, - сообщили в пресс-службе компании «Кубань Экспресс-Пригород».

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, по маршруту Имеретинский курорт - Сочи поезд не будет останавливаться на платформах Уч-Дере, Мамедова Щель, Спутник. На “Ласточке” Имеретинский курорт - Туапсе нельзя будет выйти на станции Мамедова Щель.

Расписание можно уточнить по номеру телефону или на сайте компании-перевозчика kuban-express-prigorod.ru.