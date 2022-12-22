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НовостиЗвезды22 декабря 2022 11:14

В Краснодаре на одной сцене выступили коллективы двух национальных культур

В краевой столице состоялся совместный концерт танцевальной группы Кубанского казачьего хора и ансамбля народного танца «Асмон»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: kultura.krasnodar.ru

Фото: kultura.krasnodar.ru

Встреча двух коллективов, представляющих Краснодарский край и Республику Северная Осетия-Алания, состоялась в Краснодаре. Танцоры выступила на одной сцене в рамках программы «Культура народов – единство страны!».

- По старинному казачьему обычаю, дорогих гостей кубанцы встретили хлебом-солью. Совместный концерт танцевальной группы Кубанского казачьего хора и ансамбля народного танца «Асмон» прошел под бурные аплодисменты, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Фото: kultura.krasnodar.ru

Фото: kultura.krasnodar.ru

Больше всего зрителей восхитил необычный подарок артистов, два коллектива подготовили необыкновенный по энергетике номер – «Калинка»-«Лезгинка».

Художественный руководитель ансамбля народного танца «Асмон» Родион Гуларов поблагодарил кубанцев за теплый радушный прием и сказал, что коллектив еще вернется в гости на Кубань.