В Краснодаре до конца 2022 года планируют провести газ к 607 домам Фото из архива КП

В Краснодаре до конца 2022 года планируют провести газ к 607 домам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

С начала действия программы социальной газификации в краевом центре заключили 1937 договоров. Отмечается, что в основном работы проходят в новых микрорайонах, где интенсивно строят частные дома.

- Именно оттуда поступает большее количество заявок. В следующем году планируем кратно увеличить темпы подключения, - сказал директор департамента хозяйства и ТЭК Краснодара Сергей Сторчун.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина программа социальной газификации продлена бессрочно. Кроме того, ее расширили, включив также социальные объекты.

По программе специалисты прокладывают сети газоснабжения до участков. Затем владельцы самостоятельно проводят их на территорию.

С сентября 2022 года жителям компенсируют расходы на работы по газификации, покупку и установку оборудования и приборов учета. По 100 тысяч рублей выплачивают ряду категорий граждан – полный перечень категорий утвержден постановлением главы региона Вениамина Кондратьев.