Заседание антинаркотической комиссии провели в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В городе-курорте обсудили ситуацию с оборотом наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Геленджика.

На совещании под председательством главы Геленджика Алексея Богодистова отметили, что в городе-курорте стало больше людей, употребляющих запрещенные препараты и вещества. Кроме того, за последние два года в три раза выросло количество отравлений, которые стали летальными. Большая часть погибших – приезжие. В том числе один несовершеннолетний.

- В городе методично и массово ведется работа по профилактике наркомании: в учреждениях образования проходят беседы, молодежь проводит акции, походы, ведется борьба с пронаркотическими надписями, учреждения спорта пропагандируют здоровый образ жизни, - сообщили на заседании комиссии.

Дети больше всего подвержены негативному влиянию, сообщил на совещании врач-нарколог Евгений Шмелев. По его словам, ежегодно один наркоман приобщает к употреблению запрещенных веществ трех-четырех человек, среди которых могут быть дети.

- Поэтому так важно родителям иметь самый тесный контакт со своими детьми. Необходимо знать, с кем дружит и проводит время ребенок, чем интересуется в интернете, какие сайты посещает, каково их содержание. Если у несовершеннолетнего в речи во время диалога с друзьями появляются новые слова, типа «мяукать», «помурчать» - это верный признак того, что он близок к неверному шагу, - отметили на совещании.