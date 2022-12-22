Курортный сбор в Сириусе возобновят с 1 апреля 2023 года

Эксперимент по взиманию курортного сбора в Краснодарском крае продлили до 2025 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Курортный сбор на территории Сириуса возобновят с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщила председатель Совета федеральной территории.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, размер курортного сбора на территории эксперимента с одного человека составляет 30 рублей в сутки. Администрация Сириуса может самостоятельно регулировать размер сбора и сроки его перечисления в бюджет бюджет.

Напомним, что эксперимент по взиманию курортного сбора в Краснодарском крае продлили до 2025 года. В 2021 году регион смог получить более 164 миллионов рублей благодаря сбору.

Ранее сообщалось, что в Сириусе приостановили курортный сбор.