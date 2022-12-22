В Адыгее возбудили уголовное дело по факту ДТП, жертвой которого стала 9-летняя девочка

В Адыгее возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с ребенком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП. Жертвой аварии стала 9-летняя девочка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 декабря на автодороге аул Гатлукай - Адыгейск Теучежского района. TOYOTA RAV под управлением сотрудника полиции протаранила ВАЗ-21154.

В результате столкновения несовершеннолетняя пассажирка отечественного автомобиля получила сильные повреждения. На следующий день девочка скончалась в больнице.

- В настоящее время следователи допрашивают участников и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в отношении сотрудника полиции, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия, в МВД по Адыгее проводится служебная проверка. - Ход расследования уголовного дела и его результаты находятся на контроле межрайонной прокуратуры, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.