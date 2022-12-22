Валерий Кархмазов встретился с депутатом регионального ЗСК Александром Карпенко Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

Главврач горбольницы №1 Новороссийска попросил власти отремонтировать бомбоубежище. Валерий Кархмазов встретился с депутатом регионального ЗСК Александром Карпенко, сообщили в пресс-службе медучреждения.

- Не требует промедления и решение вопроса с ремонтом бомбоубежища Новороссийска. С учётом того, что мы живем в режиме спецоперации, это нужно решить, как можно скорее, - говорится в сообщении.

Бомбоубежище расположено на территории городской больницы №1. Помещение, построенное около 40 лет назад, в настоящее время пришло в упадок.

- Весь перечень обозначенных Валерием Тамазовичем актуальных тем здравоохранения Новороссийска Александр Николаевич взял на карандаш. Эти темы однозначно войдут в общий свод проблематики медицины города, - отметили в пресс-службе.