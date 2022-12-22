В Северском районе Кубани восстановили мост через реку Иль Фото: t.me/andreidoroshevskii

В Северском районе Кубани восстановили мост через реку Иль. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Дорошевский в своем telegram-канале.

Напомним, обрушение моста через реку Иль на дороге в сторону станицы Дербентской произошло 28 апреля 2022 года. В результате ЧП никто не пострадал.

Спустя несколько месяцев разрушенный мост восстановили.

- Строительство завершено, движение транспорта и пешеходов – открыто. В достаточно короткие сроки удалось решить вопросы финансирования, проектирования и строительства объекта, - отметил Андрей Дорошевский. - Подрядчик тоже не подвел, работы выполнены в соответствии с графиком, быстро и качественно.

Как отметил глава региона, в числе работ остается разобрать временно оборудованную переправу и провести берегоукрепление.

- Но это не помешает эксплуатации сооружения, - подытожил Андрей Дорошевский.