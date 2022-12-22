На Кубани в массовом ДТП погиб водитель КамАЗа Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в массовом ДТП погиб водитель КамАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла 22 декабря ближе к 13:00 на трассе «Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк». Предварительно, водитель грузовика MAN столкнулся с автомобилем Chevrolet, проезжающим в попутном направлении. После этого фура выехала на «встречку», где столкнулась с КамАЗом, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель автомобиля КамАЗ погиб на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время на месте ДТП движение транспорта ограничено.

- Организованно реверсное движение, - уточнили в пресс-службе МВД по краю.