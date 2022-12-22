Оперштаб прокомментировал ситуацию с призывниками на сборном пункте в Краснодаре Фото из архива КП

Оперштаб прокомментировал ситуацию с призывниками на сборном пункте в Краснодаре. Ранее в социальных сетях распространили информацию о том, что в краевом сборном пункте якобы заперты более 20 человек.

Как сообщили в краевом военкомате, 21 декабря в пункт прибыли 30 человек, которые не согласны с решениями призывных комиссий о призыве их на срочную службу.

- Решение об отмене призыва принимает военно-врачебная комиссия военного комиссариата. По состоянию на 22 декабря 19 человек признали не годными к прохождению срочной службы. Они вернулись к месту проживания. 11 человек признали годными, они ожидают отправки в ВС РФ, - сообщили в региональном оперштабе.

Уточняется, что военная прокуратура не выявила никаких нарушений.