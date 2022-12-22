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НовостиОбщество22 декабря 2022 14:23

В Анапе полицейские подарили новогодние подарки 25 детям

Правоохранители присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»
Светлана ОВДЕЙ
В Анапе полицейские подарили новогодние подарки 25 детям Фото: пресс-служба ОМВД Анапы

В Анапе полицейские подарили новогодние подарки 25 детям Фото: пресс-служба ОМВД Анапы

В Анапе полицейские подарили новогодние подарки 25 детям. Правоохранители присоединились к благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз», сообщили в пресс-службе ОМВД по городу-курорту.

В рамках акции сотрудники собрали письма детей с новогодними желаниями. После этого на мероприятии, подготовленном благотворительной общественной организации «Капельки добра», полицейский Дед Мороз вручил ребятам подарки.

- Для детей выступили фокусник и аниматоры, представившие театральную постановку, одним из главных героев которой был «хозяин» наступающего года по Восточному календарю – Кролик, - рассказали в пресс-службе ОМВД Анапы.

Праздник завершился новогодними угощениями. Уточняется, что полицейский Дед Мороз и Снегурочка также поздравили ребят на дому и вручили им подарки.