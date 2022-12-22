Более 660 домов капитально отремонтировали на Кубани с начала 2022 года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 660 домов капитально отремонтировали на Кубани с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В многоэтажках, где проживают более 70 тысяч человек, обновили 428 крыш, свыше 120 фасадов, около 500 внутридомовых инженерных систем. В 50 домах также заменили 154 из 159 лифтов.

Уточняется, что оставшиеся работы из плана 2022 года завершат в ближайшее время. Вместе с тем в регионе обновляют дома из плана 2023 года. В крае планируют провести работы более чем в 1000 многоэтажек.

Отмечается, что из плана 2023 года ремонт полностью завершили в 63 домах.

- Еще на 86 объектах в 19 муниципалитетах края ведут строительно-монтажные работы. В их числе Краснодар, Горячий Ключ, Туапсинский, Курганинский, Павловский, Северский и Тихорецкий районы, - рассказал временно и.о. министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.