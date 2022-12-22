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НовостиОбщество22 декабря 2022 15:27

На Кубани более 3 тысяч человек самостоятельно пришли в военкомат за повестками для участия в СВО

3,6 тысяч человек записались через сервис «Госуслуги»
Мария ЧАЛАЯ
Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани более 3 тысяч человек самостоятельно пришли в военкомат за повестками для участия в СВО. Еще 3,6 тысячи человек записались через сервис «Госуслуги». Об этом рассказал губернатор края в интервью.

- В крае приняли решение единоразово выплачивать участникам СВО по 100 тысяч рублей. Эти средства помогали семьям в первое время. Пока военнослужащие не начали получать зарплату. В скором времени увеличим выплату за звание Героя России с 30 до 50 тысяч рублей, - сообщил Кондратьев.

Уточняется, что к Новому году каждому ребенку мобилизованных и добровольцев перечислят по 20 тысяч рублей. Кроме того, всем вручат новогодний подарок. Детям, которые поступили в вузы на очные отделения в этом году выплатят по 30 тысяч рублей.