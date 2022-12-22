Бюджет Краснодара в 2022 году пополнился на 48,2 млрд рублей

В бюджет Краснодара с начала года поступило 48,2 млрд рублей. Фото: Денис Яковлев/krd.ru.

Бюджет Краснодара в 2022 году пополнился на 48,2 миллиарда рублей. План по собственным доходам выполнили в первой половине декабря. Планируется, что дополнительно к нему соберут более 1,7 миллиардов рублей.

- По предварительным итогам, финансовый год для Краснодара был успешным. План по собственным доходам полностью выполнен. Он будет перевыполнен. У нас нет кредитов в коммерческих банках и кредиторской задолженности. Все расходы финансируются в плановом порядке, - сообщил директор департамента финансов администрации краевого центра Александр Чулков.

Уточняется, что 60% городской казны идет на социальную сферу. Строительство школ и детских садов финансируется благодаря краевым программам и национальным.

В 2022 году поступления в местный бюджет составили 48 миллиарда 180 миллиона рублей. В том числе собственных доходов — 24 миллиарда 329 миллионов рублей при плане в 23 миллиарда 118 миллионов рублей.