Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в 2022 году поучаствовали в многодневных походах более 140 тысяч детей. Активистов молодежного туризма наградили в историческом парке «Россия – Моя история» в Краснодаре.

- Мы уделяем особое внимание развитию детско-юношеского туризма на Кубани. Благодарю экскурсоводов, инструкторов, педагогов и организаторов походов за проделанную работу. Своим примером вы учите ребят любить и ценить природу родного края, - сообщил заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Оксана Грушко.

Уточняется, что руководителю комплексной экспедиции «РоссиЯ-2021» Константину Мержоеву вручили медаль «За выдающейся вклад в развитие Краснодарского края» II степени. Участникам экспедиции выразили благодарности.

Победителей и призеров конкурса «Лучшая организация работы в сфере детско-юношеского туризма муниципальных образований Краснодарского края» наградили грамотами и благодарственными письмами министерства образования, науки и молодежной политики края.

Краснодар занял первое место по результатам конкурса. На втором месте оказался Геленджик. На третьем – Горячий Ключ.