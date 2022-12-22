Главврача ККБ №1 наградили медалью «За высокую гражданственность». Фото: пресс-служба СК России по Краснодарскому краю.

Главврача ККБ №1 Владимира Порханова наградили медалью «За высокую гражданственность». Ее вручили в краевом следственном управлении. Медаль вручили по поручению Председателя СК России А.И. Бастрыкина.

- Под руководством Порханова больница стала центром высоких технологий Южного федерального округа. В ней разрабатываются и внедряются самые современные методы исследования и лечения больных, - сообщил руководитель следственного управления СК России по краю Андрей Маслов.

Уточняется, что благодаря выдающимся организаторским способностям Порханову удалось собрать высококлассных специалистов. Кроме того, обеспечивающих оказание любого вида медицинской помощи, в том числе с применением невероятно сложных высокотехнологичных методов.