В Сочи Парке открывается Усадьба Деда Мороза

Фото: Сочи Парк

Гостей ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой в их роскошно декорированной усадьбе, мастер-классы по росписи елочных игрушек, шоу трубачей, новогодний парад, веселые активности в резиденции Бабы Яги, шоу-программа на Главной сцене, тематические уличные перфомансы и много волшебства! Самая протяженная американская горка Змей Горыныч, самая высокая башня свободного падения Жар-птица, гигантский маятник Вечный двигатель и еще 20 аттракционов будут катать до позднего вечера все каникулы.

31 декабря в Сочи Парке веселье продолжится до 02.00. Выступления балета, кавер-группы и шоу трубачей, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и призы, полеты на аттракционах – этими событиями запомнится главная ночь года. В 00:00 аттракцион Колесо Времени традиционно засияет новогодней анимацией из десяти тысяч светодиодных огней.

С 24 декабря по 3 января на новогодних елках в детском центре Медведия малышей ждет сказочное представление, традиционные новогодние песни, хороводы, снежная дискотека и сладкий подарок. Билеты на мероприятие приобретаются отдельно.

В период Новогодней сказки Сочи Парк работает по следующему графику: 24 – 30 декабря 2022 года и 1 – 8 января 2023 года – с 11.00 до 21.00, 31 декабря - с 13.00 до 02.00. Узнать подробное расписание мероприятий и купить билеты со скидкой можно на сайте sochipark.ru. Заказ билетов на елки в Медведии по телефону +7 938 493 63 10 или почте mice@sochi-park.ru.