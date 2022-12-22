Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани одновременно возводят более 120 социальных объектов. Это детсады, школы, учреждения спорта и здравоохранения. Об этом рассказал губернатор в рамках интервью.

- На сегодняшний день Кубань является одной большой социальной стройкой. Мы набрали рекордные темпы. Пять лет назад в такой результат никто не верил, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в 2023 году планируют открыть 20 школ и 23 детсада. 24,2 миллиарда рублей предусмотрели на строительство и проектирование детских садов и школ в 2023 году.

В крае в 2022 году сдали 12 школ. Еще в четырех школах завершают строительство.