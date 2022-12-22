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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 19:30

В Краснодаре из горящей бани эвакуировали пять человек

Возгорание произошло на улице 9-я Тихая
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре загорелась бани

В Краснодаре загорелась бани

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре из горящей бани эвакуировали пять человек. Возгорание произошло в банном комплексе на улице 9-я Тихая.

- В 20: 31 диспетчеру поступила информация о пожаре. Прибывшие на место спасатели установили, что пристройка здания загорелась на площади 100 квадратных метров, -сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на тушение подали три ствола «Б».

В результате происшествия никто не пострадал. Огонь удалось полностью потушить в 21:27.