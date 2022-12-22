В Краснодаре загорелась бани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре из горящей бани эвакуировали пять человек. Возгорание произошло в банном комплексе на улице 9-я Тихая.

- В 20: 31 диспетчеру поступила информация о пожаре. Прибывшие на место спасатели установили, что пристройка здания загорелась на площади 100 квадратных метров, -сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на тушение подали три ствола «Б».

В результате происшествия никто не пострадал. Огонь удалось полностью потушить в 21:27.