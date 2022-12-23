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НовостиОбщество22 декабря 2022 21:00

На Кубани в 2022 году восстановили права 7,4 тысяч дольщиков

105 домов были исключены из единого реестра проблемных объектов
Мария ЧАЛАЯ
В 2022 году восстановили права 7,4 тыс. дольщиков. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В 2022 году восстановили права 7,4 тыс. дольщиков. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани в 2022 году восстановили права 7,4 тысяч дольщиков. Также из единого реестра проблемных объектов исключили 105 домов.

- Сейчас в процессе завершения восстановление прав по 21 дому. Это в районе двух тысяч дольщиков. У нас есть четкий алгоритм, слаженное взаимодействие с федеральными коллегами из Фонда развития территорий. Также с органами прокуратуры, с инвесторами, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в 2022 году в регионе достроили 28 проблемных домов. Компенсации из Фонда развития территорий получили дольщики 34 долгостроев. Всего с 2019 года компенсации выплатили 2,9 тысяч человек на сумму 10,7 миллиарда.