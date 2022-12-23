Вдоль отремонтированных автодорог построят тротуары. Фото: Адыгеяавтодор

В Адыгее до конца 2022 года вдоль отремонтированных дорог построят тротуары. Так в середине декабря в Гиагинском районе завершили строительство 2,5 километров пешеходной дороги вдоль региональной дороги Сергиевское – Дондуковская.

- В поселке Краснооктябрьском Майкопского района обустроят 2 километра тротуара вдоль автодороги Краснооктябрьский – Курджипская – Дагестанская. Это поможет обеспечить максимальную безопасность пешеходов, - сообщили в пресс-службе УАД «Адыгеяавтодор».

Уточняется, что на строительство тротуаров из дорожного фонда республики выделили 14,7 миллионов рублей и 13,9 миллионов рублей.