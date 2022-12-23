Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 декабря 2022 22:00

Узнали, где будут отключения света в Сочи 23 декабря 2022 года

Электроэнергии не будет в течение нескольких часов в период с 07:00 до 20:00
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи отключат свет

В Сочи отключат свет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 23 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- Света не будет на улицах Светогорская, Мясникяна, Налбандян, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, Ивановская, Зеленая и в переулке Пастушечий. Также отключения пройдут в селе Бестужевское, СНТ «Ромашка», «Магнолия», «Звездочка», «Солнечное», «Кипарис», «Родничок», «Серпантин», «Ветеран ЖБИ», «Строитель», «Луч», «Луч-1», «Луч-3», «Лесовод», «Лесовод-2». На улицах Лазурная долина, Зеленая, Теневая, Пензенская, ТРЦ «Плаза», Чапаева, Параллельная, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Электроэнергии не будет на улицах: Титова, Севастопольская, Нагорная, Курортный проспект 32а, 38, Кубанская 1а, 8а, 9. Частично в селах Краево-Армянское, Прогресс, Илларионовка и в поселке Лазаревское на улицах Калараш и Энтузиастов.