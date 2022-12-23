Узнали, где будут отключения света в Сочи 23 декабря 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 23 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- Света не будет на улицах Светогорская, Мясникяна, Налбандян, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, Ивановская, Зеленая и в переулке Пастушечий. Также отключения пройдут в селе Бестужевское, СНТ «Ромашка», «Магнолия», «Звездочка», «Солнечное», «Кипарис», «Родничок», «Серпантин», «Ветеран ЖБИ», «Строитель», «Луч», «Луч-1», «Луч-3», «Лесовод», «Лесовод-2». На улицах Лазурная долина, Зеленая, Теневая, Пензенская, ТРЦ «Плаза», Чапаева, Параллельная, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Электроэнергии не будет на улицах: Титова, Севастопольская, Нагорная, Курортный проспект 32а, 38, Кубанская 1а, 8а, 9. Частично в селах Краево-Армянское, Прогресс, Илларионовка и в поселке Лазаревское на улицах Калараш и Энтузиастов.