Работу по эвакуации автотранспорта усилят в новогодние праздники в Сочи

Сотрудники администрации и Госавтоинспекции особое внимание уделяют машинам, которые припаркованы рядом с остановками. Фото: администрация Сочи

В Сочи разработали план транспортного обслуживания на период зимнего туристического сезона. На курорте усилят работу по эвакуации автотранспорта. Также планируют увеличить количество подвижного состава на железнодорожном и автобусном направлениях.

- Хаотично припаркованные машины не только мешают движению, они создают угрозу безопасности, а также препятствуют работе спецтранспорта и транспорта общего пользования, - заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

На курорте активно проводятся рейды. Сотрудники администрации и Госавтоинспекции особое внимание уделяют машинам, которые припаркованы рядом с остановками. Транспорт мешает пассажирам выходить и заходить в автобус.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, общая вместимость парковочных мест на горнолыжных курортах Сочи в зимнем сезоне составит около 4,5 тысячи мест.