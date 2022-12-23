Что произошло за ночь 23 декабря в Краснодарском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре из горящей бани эвакуировали пять человек. Возгорание произошло на улице 9-я Тихая.

Оперштаб прокомментировал ситуацию с призывниками на сборном пункте в Краснодаре. В соцсетях сообщали о более чем 20 призывниках, якобы запертых в нем.

На Кубани в массовом ДТП погиб водитель КамАЗа. На месте аварии организовано реверсивное движение.

Двое охотников чуть не утонули в лимане Краснодарского края. Они застряли на обледеневшем лимане в Приморско-Ахтарском районе.