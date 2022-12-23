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НовостиОбщество23 декабря 2022 5:09

Что произошло за ночь 23 декабря в Краснодарском крае

В Краснодаре из горящей бани эвакуировали пять человек
Алексей ГУК
Что произошло за ночь 23 декабря в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 23 декабря в Краснодарском крае

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре из горящей бани эвакуировали пять человек. Возгорание произошло на улице 9-я Тихая.

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