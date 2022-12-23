ТЦ с хоккейной инфраструктурой построят в Сочи на месте гипермаркета Decathlon

Ранее здесь планировали возвести магазин спортивных товаров.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Сочи на месте гипермаркета Decathlon построят новый торговый центр с хоккейной инфраструктурой. Ранее здесь планировали возвести магазин спортивных товаров.
Однако в марте французская компания заявила о приостановке работы своих гипермаркетов на территории России. Как удалось узнать "Комсомольской правде"-Кубань", тогда проект оценивался в 800 миллионов рублей.
Инвестор приостановил реализацию проекта по созданию гипермаркета спортивных товаров. Однако планируется построить здание с другой задумкой.
- Будет не Decathlon, будет развлекательный центр с хоккейной инфраструктурой. Инвестор не отказался от проекта, он перепрофилировал его, - рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.