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НовостиОбщество23 декабря 2022 5:12

ТЦ с хоккейной инфраструктурой построят в Сочи на месте гипермаркета Decathlon

Для реализации проекта был найден инвестор
Ангелина НАЗАРЧУК
Ранее здесь планировали возвести магазин спортивных товаров.

Ранее здесь планировали возвести магазин спортивных товаров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сочи на месте гипермаркета Decathlon построят новый торговый центр с хоккейной инфраструктурой. Ранее здесь планировали возвести магазин спортивных товаров.

Однако в марте французская компания заявила о приостановке работы своих гипермаркетов на территории России. Как удалось узнать "Комсомольской правде"-Кубань", тогда проект оценивался в 800 миллионов рублей.

Инвестор приостановил реализацию проекта по созданию гипермаркета спортивных товаров. Однако планируется построить здание с другой задумкой.

- Будет не Decathlon, будет развлекательный центр с хоккейной инфраструктурой. Инвестор не отказался от проекта, он перепрофилировал его, - рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.