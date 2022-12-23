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НовостиОбщество23 декабря 2022 5:21

В университет «Сириус» можно поступить после девятого класса на бакалавриат по IT

Экспериментальный пятилетний бакалавриат откроют в 2023 году
Ангелина НАЗАРЧУК
Для абитуриентов будет доступна отрасль IT.

Для абитуриентов будет доступна отрасль IT.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В университет «Сириус» можно поступить после девятого класса на бакалавриат. Для абитуриентов будет доступна отрасль IT.

- В 2023 году по поручению президента мы открываем экспериментальный пятилетний бакалавриат по IT после девятого класса, - рассказала первый проректор Научно-технологического университета Лилия Кирьянова.

Отметим, что выпускники девятого класса раньше могли получить только средне-специальное образование. А лишь потом идти на высшее образование. Теперь университет “Сириус” дает возможность учиться в университете после девятого класса. К тому же, отрасль IT очень востребована в России.