В университет «Сириус» можно поступить после девятого класса на бакалавриат по IT

Для абитуриентов будет доступна отрасль IT. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В университет «Сириус» можно поступить после девятого класса на бакалавриат. Для абитуриентов будет доступна отрасль IT.

- В 2023 году по поручению президента мы открываем экспериментальный пятилетний бакалавриат по IT после девятого класса, - рассказала первый проректор Научно-технологического университета Лилия Кирьянова.

Отметим, что выпускники девятого класса раньше могли получить только средне-специальное образование. А лишь потом идти на высшее образование. Теперь университет “Сириус” дает возможность учиться в университете после девятого класса. К тому же, отрасль IT очень востребована в России.