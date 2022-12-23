Жители Новороссийска в канун новогодних праздников могут исполнить мечты детей

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Ежегодная благотворительная акция «Подари ребенку праздник!» проходит в Новороссийске. Местные жители до 26 декабря могут сделать одного или нескольких детей чуточку счастливее, подарив им подарки.

- Жители Новороссийска могут стать Дедами Морозами и подарить подарки детям из семей, находящихся в социально-опасном положении или в трудной жизненной ситуации, - сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

В Новороссийске за 8 лет проведения акции более 9000 детей получили новогодние подарки от неравнодушных жителей. В этом году свои пожелания написали 1008 ребенка.

Открытки с просьбами о подарках весят на елках в семи ТЦ: в гипермаркетах «Лента» в Приморском и Южном районах, в «Магнитах» на Мира и возле Поликлиники № 5, в ТЦ «Красная Площадь» - 2 очередь, в магазине «Детский мир» в ТЦ «Южный Пассаж» и ТЦ «Бон Пассаж».

Подарки детям доставят волонтеры.