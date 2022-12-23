На Кубань с рабочим визитом приехала детский омбудсмен Мария Львова-Белова

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарский край приехала уполномоченный по правам ребенка при Президенте Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен находится в регионе с рабочим визитом.

- Мария Львова-Белова накануне уже побывала в Кущевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка посмотрела в каких условиях проживают дети, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мария Львова-Белова проведет еще ряд встреч и посетит другие детские организации края.