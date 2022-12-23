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НовостиОбщество23 декабря 2022 5:45

На Кубань с рабочим визитом приехала детский омбудсмен Мария Львова-Белова

Она посетит образовательные учреждения
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарский край приехала уполномоченный по правам ребенка при Президенте Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен находится в регионе с рабочим визитом.

- Мария Львова-Белова накануне уже побывала в Кущевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка посмотрела в каких условиях проживают дети, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мария Львова-Белова проведет еще ряд встреч и посетит другие детские организации края.