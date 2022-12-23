Бюджет Сочи на 2023-2025 годы приняли в окончательном чтении

Администрация планирует модернизировать очистные сооружений. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи депутаты приняли бюджет города на 2023 год. Также обсуждались планы на 2024-2025 годов. К слову, доходы бюджета в 2023 году запланированы в 30 миллиардов 148 миллионов рублей.

— Мы планируем доходы в размере почти 40 миллиардов рублей – это беспрецедентная сумма, за последние три года она выросла практически в два раза, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, большую часть бюджета будут направлять на социальную сферу. Администрация планирует модернизировать очистные сооружения.