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НовостиОбщество23 декабря 2022 6:35

Цены на туры в Сочи выросли на 17% из-за ограничения полетов на юге России

Курорт является единственным южным морским направлением, куда можно добраться на самолете
Ангелина НАЗАРЧУК
Даже в зимний период большинство жителей России выбирают Сочи. Фото: администрация курорта

Даже в зимний период большинство жителей России выбирают Сочи. Фото: администрация курорта

Цены на туры в Сочи выросли на 17%. Это связано с ограничением полетов на юге России. К тому же, курорт является единственным морским направлением, куда можно добраться на самолете.

- В этом году мы впервые увидели, как самолеты в Сочи не заполняются потому, что непосредственно на месте достигнута предельная вместимость в отелях и в частном секторе, — рассказал глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

К слову, даже в зимний период большинство жителей России выбирают Сочи. Однако туристы предпочитают горнолыжные курорты.

Ранее сообщалось, что аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика останутся закрытыми до 2 января. Ограничения вновь продлили.